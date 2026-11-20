El sábado lloverá en Castilla León y Galicia con acumulaciones de agua de hasta 80 litros por metro cuadrado

El calor, los incendios y las tormentas dejan a España como el tercer país más afectado por meteorología extrema en 2025

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Cuatro comunidades autónomas mantienen los avisos por fenómenos meteorológicos adversos tras una semana marcada por las fuertes lluvias, viento y oleajes a causa de un fuerte temporal que ha afectado a toda la zona del Cantábrico.

Durante la mañana del viernes las boyas del norte han superado los cinco metros de altura significativa y se prevé que durante el fin de semana continúen los temporales marítimos en el litoral cantábrico. Sin embargo, se espera que, pese a las lluvias del viernes y del sábado, el domingo el cielo amanezca despejado.

Hasta la llegada del sol el domingo, las lluvias continuarán durante la jornada del sábado principalmente en el oeste peninsular. En Castilla y León se podrán llegar a acumular más de 40 litros por metro cuadrado, mientras que en Galicia a causa de las precipitaciones llegarán a acumularse 80 litros de agua por metro cuadrado. En el centro peninsular las precipitaciones podrán llegar durante las últimas horas del sábado, pero el domingo volverán el sol y el viento.

Cielos despejados y temperaturas bajas

No obstante, con la llegada del sol las temperaturas descenderán y el viento acentuará la sensación de frio. Durante la mañana del domingo habrá pocas heladas pero, en zonas como Palencia, se espera una temperatura mínima de cuatro grados, en Cuenca de siete grados y en Cádiz la temperatura mínima será de nueve grados.

Finalmente, durante las horas centrales de la jornada del sábado se prevé que las temperaturas alcancen los nueve grados en localidades como Logroño, los 10 grados en Madrid, 13 grados en Málaga y hasta 25 grados en ciudades como Granada.