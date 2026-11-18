Hasta 11 comunidades autónomas son las que se encuentran en alerta; cuatro de ellas, en alerta naranja

AEMET ha avanzado que se va a mantener una situación de inestabilidad dominada por la circulación atlántica y el paso de frentes

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Hasta once comunidades autónomas son las que se encuentran en alerta por la llegada de nuevas borrascas atlánticas asociadas a fuertes vientos, lluvias y olas. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), cuatro de estas comunidades llegarían al nivel de alerta naranja por el oleaje.

En el norte de la península es donde se van a concentrar los territorios que alcanzarán ese nivel naranja por oleaje, concretamente en el litoral de Cantabria, el litoral occidental y oriental de Asturias, las costas de Guipúzcoa y Vizcaya, y las de las provincias gallegas A Coruña, Lugo y Pontevedra.

Por otra parte, el resto de los avisos por olas se reparten en las provincias de Almería, Granada, Mallorca y Menorca. Los fuertes vientos se concentran en Almería, Jaén, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lugo, A Coruña, Burgos, Palencia, Soria, el noroeste de Murcia, La Rioja, y Valencia, y las lluvias en Ávila, Salamanca, Cuenca, Toledo y Cáceres.

AEMET ha avanzado que se va a mantener una situación de inestabilidad dominada por la circulación atlántica y el paso de frentes por la Península y Baleares.

Predominación de los cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en casi toda la Península, aunque serán poco probables en el extremo sureste y en Baleares, donde se esperan intervalos nubosos.

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En este contexto, los mayores acumulados se prevén en Extremadura, la serranía de Cuenca y el oeste del sistema Central y de Galicia, donde las lluvias apuntan a ser persistentes y puntualmente fuertes, con acumulados significativos.

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En las montañas del extremo norte se esperan nevadas débiles, con la cota por encima de los 2.000 a 2.400 metros, aunque podrá bajar hasta unos 1.500 metros al final del día en el oeste de la cordillera Cantábrica.

En Canarias, el organismo estatal prevé cielos poco nubosos o despejados, salvo en el norte de las islas montañosas, donde habrá intervalos nubosos. Asimismo, se esperan brumas y nieblas matinales en los Pirineos y entornos de montaña de la vertiente atlántica, que podrán ser localmente persistentes.

Cambio en las temperaturas en parte de la Península

Las temperaturas máximas subirán en la mitad sureste peninsular, mientras que en el resto no se esperan cambios. Por su parte, las mínimas bajarán en el cuadrante noroeste peninsular y el área cantábrica, y subirán en la mitad sureste, con ascensos notables en zonas de Andalucía y de las provincias del sureste. En el resto de la Península habrá pocos cambios térmicos y en los archipiélagos predominarán los ascensos ligeros.

Por último, AEMET ha indicado que soplará viento del oeste y suroeste en la Península y Baleares, en general moderado, aunque será flojo en el interior del tercio nordeste. Alcanzará intensidades fuertes en Baleares y en los litorales de Galicia, el Cantábrico y el sureste.

Asimismo, se prevén rachas muy fuertes en regiones de Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y las montañas del norte, centro y este peninsular, que también podrían afectar a los litorales de Alborán y a las mesetas. En Canarias soplará alisio moderado.