Las lluvias y borrascas durarán hasta el jueves, pero el domingo volverán las precipitaciones

Un río atmosférico cargado de humedad traerá nuevas lluvias abundantes a España a partir del domingo

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La llegada de un río atmosférico desde el Golfo de México provocará lluvias con precipitaciones acumuladas de hasta 113 litros por metro cuadrado en la zona noroeste de la Península Ibérica a lo largo de la semana.

Las puertas del Atlántico han abierto sus compuertas y eso aumentará las precipitaciones en las próximas semanas. Además, en los próximos días se espera un fenómeno meteorológico conocido como ríos atmosféricos. Se trata de franjas que se encuentran en la atmósfera a una altura de entre tres y nueve kilómetros y que se caracterizan por estar muy cargadas de humedad.

En concreto, el corredor que llegará hasta España cargado de vapor de agua, abarca 8.000 kilómetros de longitud y parte desde el Golfo de México hasta la Península Ibérica cruzando todo el Océano Atlántico. Este fenómeno meteorológico es especialmente relevante durante esta época del año ya que cuando un río atmosférico se junta con las borrascas, estas se llenan de mucha más humedad y provocan más precipitaciones.

Lluvias en el noroeste peninsular

Durante los próximos días se esperan menos alertas que las últimas semanas, pero la estampa más habitual seguirá siendo la de paisajes lluviosos y paraguas en las calles. Se prevén lluvias generalizadas en todo el norte peninsular que podrán alcanzar los 100 litros por metro cuadrado principalmente en zonas del noroeste peninsular como Galicia y Extremadura, pero también en Castilla La-Mancha.

Estas precipitaciones están causadas por los ríos atmosféricos que incrementan la humedad de las borrascas y durarán hasta el jueves. Sin embargo, el domingo volverán de nuevo las precipitaciones y la lluvia se quedará lo que queda de este mes de noviembre.