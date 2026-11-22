Una persona ha resultado herida grave tras la caída de un árbol y ha sido trasladada en estado grave al hospital en Barcelona

Varios heridos en Cataluña por la caída de los árboles causada por las fuertes rachas de viento

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Las fuertes rachas de viento en Cataluña han dejado un herido grave y nueve leves en distintos puntos de Barcelona. En la confluencia de la calle de la Marina con la avenida Icària, una persona ha resultado herida grave tras la caída de un árbol. La persona ha sido trasladada en estado grave al Hospital del Mar.

Además, la caída de otro árbol en la avenida de la Meridiana de Barcelona al paso de las participantes de la Cursa de les Dones ha dejado nueve personas heridas, ninguna de gravedad, aunque seis han sido trasladadas a centros sanitarios. En la localidad barcelonesa de Sabadell, la caída de una farola en la confluencia de la ronda de Bellesguard con la calle Olzinelles ha dejado herida a otra persona, que ha sido trasladada en estado leve al complejo sanitario de la ciudad Parc Taulí.

Y la caída de otro árbol sobre un coche en Matadepera, en la carretera BV-1221, dejó a una mujer herida grave, que fue trasladada en ambulancia hasta el hospital de Terrassa.