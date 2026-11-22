Una persona ha resultado herida grave tras la caída de un árbol y ha sido trasladada en estado grave al hospital en Barcelona
Varios heridos en Cataluña por la caída de los árboles causada por las fuertes rachas de viento
Las fuertes rachas de viento en Cataluña han dejado un herido grave y nueve leves en distintos puntos de Barcelona. En la confluencia de la calle de la Marina con la avenida Icària, una persona ha resultado herida grave tras la caída de un árbol. La persona ha sido trasladada en estado grave al Hospital del Mar.
Además, la caída de otro árbol en la avenida de la Meridiana de Barcelona al paso de las participantes de la Cursa de les Dones ha dejado nueve personas heridas, ninguna de gravedad, aunque seis han sido trasladadas a centros sanitarios. En la localidad barcelonesa de Sabadell, la caída de una farola en la confluencia de la ronda de Bellesguard con la calle Olzinelles ha dejado herida a otra persona, que ha sido trasladada en estado leve al complejo sanitario de la ciudad Parc Taulí.
Y la caída de otro árbol sobre un coche en Matadepera, en la carretera BV-1221, dejó a una mujer herida grave, que fue trasladada en ambulancia hasta el hospital de Terrassa.
Las zonas con avisos de peligro alto por viento
El Meteocat mantiene avisos de peligro alto por viento en el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, la Anoia, el Alt y el Baix Penedès, el Tarragonès y el Alt y el Baix Camp. Otras comarcas de la Catalunya Central y sectores del Pirineu y Prepirineu también están bajo avisos por las rachas.
Barcelona activa el Plan de Actuación Municipal por ventoleras
El Ayuntamiento de Barcelona ha activado el Plan de Actuación Municipal por ventoleras en fase de alerta y ha recordado diversas medidas de prevención, como cerrar y asegurar puertas y ventanas, bajar las persianas, recoger los toldos y retirar macetas u otros objetos de balcones y ventanas que puedan caer a la calle y provocar accidentes.
El viento alcanza los 135,4 km/h en el Puig Sesolles
Las rachas de viento han llegado este domingo a cerca de los 80 km/h en varias comarcas de Cataluña, con especial incidencia en el Alt Pirineu, el Camp de Tarragona y el prelitoral central. El registro más alto se ha localizado en el Puig Sesolles, con 135,4 km/h, seguido de Portbou-coll dels Belitres, con 101,2 km/h, según los datos de las estaciones automáticas del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC).
Los Bombers reciben 124 avisos por las rachas de viento
Los Bombers de la Generalitat han atendido 83 avisos relacionados con las fuertes rachas de viento en Cataluña entre las 10:00 horas y las 12:00 horas de este domingo, un total de 124 desde el inicio del episodio. La Región Metropolitana Nord ha registrado 86 avisos y se han registrado 20 en la Sud, 9 en la Centre, 6 en Tarragona, 2 en Girona y uno en Lleida.