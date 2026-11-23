En la Península se contará con temperaturas más bajas, con 10ºC de máxima en León o 13ºC en otras provincias como Valladolid o Madrid

La llegada de un frente atlántico dejará una situación de inestabilidad en la Península

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El frío y unas temperaturas muy bajas dan la bienvenida a la semana, aunque se espera que vayan creciendo a lo largo del día, previo al frente que llegará cargado de precipitaciones a partir del próximo martes y que afectará a gran parte del país.

El sol estará presente en gran parte de la Península y en las Islas Baleares, mientras que en el extremo norte se prevén nubes que incluso podrían dejar ligeras precipitaciones en provincias como Bilbao o Vigo. La niebla será protagonista también, aunque se irá disipando rápidamente.

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En Canarias, jornada muy tranquila con sol y pocas nubes, y registrándose las temperaturas más altas del país en el día de hoy, pudiéndose alcanzar hasta los 27ºC en Santa Cruz de Tenerife o los 25ºC en Las Palmas de Gran Canaria.

En la Península se contará con temperaturas más bajas, con 10ºC de máxima en León o 13ºC en otras provincias como Valladolid o Madrid. En Andalucía y Murcia serán superiores con hasta 23ºC en Sevilla, 21ºC en Granada o 22ºC en la Región de Murcia.

Llegada de un frente con precipitaciones y cielos nublados

Sin embargo, a partir del próximo martes, la llegada de un frente atlántico dejará una situación de inestabilidad en la Península, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que, avanzando de oeste a este, afectarán a la mayor parte del territorio.

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Se prevén lluvias especialmente en el oeste peninsular, siendo Salamanca y las provincias gallegas las más afectadas por las precipitaciones, aunque llegarán hasta el centro peninsular durante las horas centrales del día.

Las nubes harán que las temperaturas mínimas serán ligeramente más altas aunque se mantendrá el frío, y las máximas serán más bajas hasta en el mediodía.

Nevará en montañas del centro y norte, con posibles acumulados significativos en la Cantábrica occidental.

En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas con baja probabilidad de alguna precipitación débil y aislada; poco nuboso o con intervalos de nubes altas en el resto.