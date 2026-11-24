Días de inestabilidad y de carácter invernal por la llegada de una nueva borrasca asociada a una masa de aire polar

Las temperaturas serán frías durante todo el día, especialmente en el interior peninsular

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España afronta por delante varios días de inestabilidad y de carácter invernal por la llegada de una nueva borrasca asociada a una masa de aire polar que dejará precipitaciones, tormentas y un descenso considerable de las temperaturas.

Además, se esperan las primeras nevadas en zonas de montañas del centro y norte peninsular.

Lluvias, frío y nieve

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activa en Galicia el aviso amarillo por nevadas en las montañas de Lugo y Ourense. También hay aviso amarillo por fenómenos costeros adversos, con olas que superan los cinco metros de altura. Ambos avisos se mantendrán al menos las próximas 48 horas.

Las precipitaciones se concentrarán en el cuadrante noroeste de la Península, aunque llegarán también a zonas como Extremadura, Madrid o el Alto Ebro, con posibilidad de chubascos en el oeste de Andalucía o Castilla La Mancha, incluso Cataluña.

Se prevé abundante nubosidad durante toda la jornada.

En cuanto a las temperaturas, éstas serán frías durante todo el día, reflejando el descenso térmico especialmente en el interior peninsular, con máximas de 8ºC en León o 9ºC en Salamanca o Madrid. En el norte, temperaturas algo más suaves. En Andalucía, la zona mediterránea, Canarias, Ceuta y Melilla se podrá superar la barrera de los 20ºC.

Nevadas durante la jornada del miércoles

A partir del miércoles, se esperan nevadas en la Cordillera Cantábrica, los Pirineos y las zonas elevadas del norte.

Se espera una jornada marcada por fuertes rachas de viento en el Cantábrico, el Valle del Ebro y distintos puntos del sur y área mediterránea.

Los chubascos podrían alcanzar el interior del país y el oeste del archipiélago canario, mientras que el norte contará con fuertes lluvias.