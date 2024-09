El juez que investiga el incendio de Campanar cita a los primeros testigos: la Científica y el jefe de Bomberos

La Policía, en su informe, señalaba sobre la fuente de ignición que todo parecía indicar que pudiera haber existido una incidencia en la zona trasera del frigorífico. Los investigadores llevaron a cabo un examen detallado del cableado y las conexiones que no fueron destruidas, sin descubrir, aparentemente, ninguna señal de cortocircuito o mal funcionamiento. No obstante, el informe advertía de que no se podía ser categórico a la hora de descartar el origen eléctrico del suceso.