La madre que huyó de Bétera a Colombia con su hijo de dos años: "He retornado a mi país para salvaguardar mi vida"

Liceth reconoce que abandonó España el pasado sábado 21 de septiembre. “Me vine con mis quince maletas, no como una delincuente”, explica. La mujer asegura que huyó por el acoso que sufría del padre, con el que está en trámites de divorcio. Además, afirma que "no nos pasaba dinero para las necesidades básicas” y que en Colombia tiene una vida y una carrera profesional como fiscal".