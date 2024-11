Ana, la peluquera de Benetússer que ha abierto su negocio en tiempo récord tras la DANA: "Tengo muchos recibos que pagar"

Desde primera hora, Ana lleva una actividad frenética. Sus manos no están libres ni un solo momento, ocupadas entre tijeras, secadores y el teléfono, que no deja de sonar para pedir cita. "Creía que no iba a tener trabajo y no paro", afirma Ana López, peluquera de Bentússer (Valencia), uno de las localidades devastadas por la DANA.