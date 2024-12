"Esa noche es la peor noche de mi vida", nos cuenta y no puede evitar que la voz le flaquee. Lo que no flaquearon fueron sus fuerza y se aventuró a salir en plena riada porque esta mujer, se había quedado atrapada en un bajo. Pablo trataba de llegar a una tintorería, donde trabajaba, pero vio a Claudia pidiendo ayuda. "Me dijo que no sabía nadar y yo le dije, estate tranquila que voy a sacarte".