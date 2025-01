El Santo Padre, en un discurso "muy emotivo", ha señalado: "No me es fácil expresarles mis sentimientos, pensando en las Navidades seguramente atípicas con esa vivencia de que 'Dios se ha hecho barro' en ustedes. Un dolor y un luto que, a pesar de su dureza, nos abre a la esperanza pues, obligándonos a tocar fondo y a dejar atrás todo lo que parecía sostenernos, nos permite ir más allá. No es algo que podamos hacer solos, es una oscuridad inmensa la que ustedes han vivido y están viviendo".