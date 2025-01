Respecto a los "cinco candados", Juan Giner ha manifestado que "son excluyentes", es decir, que si no se supera uno, no se llega al siguiente y el proceso de actividad se para. "Si no pasas el primero, ya se ha acabado. Si pasas el primero, vas al segundo y si no lo pasas, se ha acabado. Y si pasas todos, se reduce la vivienda turística al 2% con todos los elementos correctores para que no moleste", ha expuesto.