Este sábado 22 se cumple el primer año de la tragedia del edificio incendiado de Campanar , en el que murieron diez personas, y Julián, el conserje de la finca , ha vuelto al inmueble para ver cómo van los trabajos de desescombro . "Estar aquí dentro me emociona. El fuego lo devastó todo", recuerda.

Ese día, el fatídico 22 de febrero de 2024, nada más ver las llamas en la fachada, en lugar de ponerse a salvo, se dedicó a avisar a los vecinos y sacarlos del edificio hasta que los bomberos le obligaron a abandonar la finca. "Me hubiera gustado ayudar más a los vecinos, pero no podía, había mucho humo. Yo no pensé en mí para nada", explica.