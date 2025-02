El relato publicado por el diario de Prisa arranca a las 17: 15 con un mensaje en el que traslada a sus compañeros la situación que vive la zona afectada por la DANA , lo hace incluso antes de que pueda transmitir esta información a los participantes en el Cecopi porque no le han dado el turno de palabra. Núñez cuenta que " la situación sigue siendo muy adversa . Está lloviendo con intensidad torrencial al oeste del área metropolitana de Valencia. Muchos rayos y mucho viento. Más de 140 litros por metro cuadrado acumulados entre Real, Monserrat y Godella y próximo a 100 en localidades cercanas".

A partir de ahí, a las 17.26 horas, Núñez asegura que l a situación es "crítica" con el embalse de Forata casi desbordándose y "están pensando en evacuar"; las 17.34: "ya es emergencia hidrológica"; 18.22: hay gente en los tejados en una urbanización de Utiel; 18.58 (cuando estaban desconectados): "Aquí llevamos esperando, llevamos más de una hora de reflexión"; 19.12: "Van a enviar un mensaje masivo a móviles a las zonas afectadas"; 19.28: "No saben ahora mismo ni cómo está la situación" o el último, a las 19.46: "El mensaje va a ir a toda la provincia de Valencia. Aconsejando no moverse de casa ". El ES-Alert se envió a la población a las 20.11.

Núñez ha contado hoy en una entrevistas a la cadena SER que el día de la dana, " hubo falta de liderazgo" en el Cecopi que gestionaba la emergencia, pero no solo en esa reunión sino también "en las siguientes a las que asistí".

Núñez, que ha defendido que en la reunión había técnicos que han hecho frente de forma exitosa a otras circunstancias complicadas y con décadas de experiencia, ha explicado que él no era el encargado de levantar actas ni la Aemet se lo pidió, pero hizo esta cronología "de forma casi casual" y le ha servicio para reconstruir la situación de lo que ocurrió.

José Ángel Núñez asegura que el 29O se vivió "una situación tan compleja, tan angustiosa, tan estresante", que cree que cualquier persona de los que estuvieron allí "si no tomó notas es difícil recordar lo que pasó". Según ha apuntado, tiene anotado que la reunión se suspendió si bien no recuerda el momento exacto en el que se lo dijeron ni el motivo que se dio. "En uno de mis whatsapp pongo que es para reflexionar , pues puede ser que fuese; pero lo importante yo creo, lo trascendente, es que la reunión estuvo suspendida".

No obstante, considera que esa ya era una hora "en la que la simultaneidad de las emergencias es prácticamente en toda la provincia de Valencia y hacían muy difícil poder gestionar esa situación con éxito". A esa hora, según ha relatado, se habían caído las comunicaciones, muchas torres de telefonía móvil, torres de alta tensión, había pueblos sin luz, incomunicados totalmente o autovías principales totalmente colapsadas, como la A7 o la A3.

Sin embargo, sostiene que "la falta de liderazgo es para mí evidente que ocurrió pero no solamente en esa reunión del día 29 sino en las en las siguientes a las que yo asistí". A su juicio, el Cecopi debería de haber convocado, por lo menos, "desde primera hora de la mañana" y estaba convencido de que iba a ser así porque "no había nada que impidiese no convocarla y los indicios que había ya a esa hora eran suficientemente sólidos de que la situación era muy grave".