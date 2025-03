El agua cayendo a chorro en el barranco del Poyo ha alarmado a los vecinos de Chiva. Pilar perdió su casa con la DANA y como otros vecinos, se ha acercado a comprobar de primera mano el nivel del agua, porque ya no se fían de las alertas. "No he podido dormir en toda la noche ni comer. Mi marido me ha dicho que tenía que salir de casa. Esto hay que afrontarlo, el trauma es enorme", afirma la mujer.