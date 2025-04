La DANA del pasado 29 de octubre se llevó por delante 130.000 vehículos. Más de cinco meses después, hay centenares de propietarios que todavía no lo han encontrado y se ven en un callejón sin salida, ya que no pueden recibir ayudas ni indemnizaciones sin localizarlo y darlo de baja .

Es el caso de Graciella, su coche se lo llevó el agua en Catarroja. Desde entonces, lo está buscando sin éxito. "No he podido hacer nada porque no lo he encontrado y sin vehículo no puedo recibir ayudas ni cobrar del Consorcio, porque sin coche no hay indemnización", explica Graciella Pérez.