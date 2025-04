Se trata de la segunda suspensión , puesto que Mompó tenía que haber testificado el día 14 de abril pero no fue posible debido a que se prolongó más de lo esperado el testimonio de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé , quien declaró previamente esa jornada.

Mompó participó en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el día de la DANA y llegó a espetar, sobre las 19 horas, '¡Enviad la alerta de una puta vez'! . Sin embargo, el mensaje de alerta no llegó a la población hasta las 20.11 horas.

"Queremos dar luz y aclarar todo lo que pasó. A lo que me pregunten, contestaré", ha insistido el presidente de la corporación provincial.

Preguntado por cómo recuerda las horas previas al mensaje de alerta, ha comentado: "Es la peor catástrofe no solo para los valencianos, sino para los españoles. Fueron momento muy duros", ha dicho. Y en relación con las manifestaciones que hizo la exconsellera Salomé Pradas en el juzgado, ha indicado: "No me toca a mí valorar las declaraciones de los compañeros. Vengo a contar lo que yo viví y a que pase pronto todo esto y podamos ayudar".