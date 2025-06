Siete meses después no han vuelto a sus casas, temen que el consistorio convierta su calle en una zona verde, amparados en que la calle es inundable

ValenciaLos vecinos de la calle Almassereta de Picanya (Valencia), situada junto al barranco del Poyo, siguen con sus casas arrasadas siete meses después de la DANA.

Para denunciarlo, han realizado pintadas y colgado pancartas reclamando soluciones urgentes. "Nosotros somos las víctimas de la DANA y de ellos, los políticos. Aquí nacimos, aquí nació mi padre y la casa era de mis abuelos", explica Manuela.

A sus 90 años, Pepica, enferma de Alzheimer, solo piensa en volver a su casa y no entiende porqué no lo puede hacer. "Yo quiero venirme. Esta casa era de mi abuelo. Si me la quitan, me lo quitan todo", lamenta la anciana.

Felipe y Constanza, tampoco pueden reconstruir su casa después de que el ayuntamiento haya eliminado la licitación de reconstrucción de la vivienda. "Yo compré la casa hace 35 años. El ayuntamiento nos mantiene en un eclipse total, no nos dan ninguna información. Nos invitan una y otra vez a derrumbar nuestras viviendas", explica Felipe. Mientras su mujer asegura que "nos han dicho explicitamente que tenemos que derribar la casa y tendríamos que seguir pagando la hipoteca que aún tenemos hasta los 80 años". Desde la DANA, viven en un piso social cedido por el consistorio.

Los vecinos no se rinden aunque temen que el ayuntamiento esté elaborando un proyecto en su calle para hacer una zona verde amparado en que las viviendas se encuentran en una zona inundable.