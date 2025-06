El hijo de Antonio, tatuador profesional, le ha hecho a Ximo un tatuaje de Odín en el brazo como agradecimiento por salvar la vida de su padre

Un informe señala que el 52% del personal del Centro de Emergencias no trabajó el día de la DANA

La noche de la DANA, Antonio bajó a su garaje para rescatar las herramientas que utiliza en su trabajo de jardinero, pero la subida repentina del agua le dejó atrapado. El hombre aterrorizado comenzó a pedir socorro. "Esos momentos son en los que le das vueltas a la cabeza", recuerda emocionado.

Minutos antes, otro vecino, había sacado el coche del garaje y tras aparcarlo en la calle, volvía a casa. "Escuche en el garaje, socorro que me ahogo y pensé que no me podría mirar al espejo sabiendo que una persona había muerto pudiéndolo haberle salvado la vida", explica Ximo Rodríguez.

El joven arriesgando su vida, consiguió abrir la puerta del garaje, con la ayuda de Antonio, y ambos se pusieron a salvo in extremis. "Yo estaba en Canadá de viaje y me llamó mi madre diciendo que veía a mi padre, que se había quedado encerrado en el garaje y durante una hora pensamos que no iba a salir de ahí", cuenta Guillem, hijo de Antonio.

Tatuaje de Odín

Ahora Guillem, tatuador profesional, le ha hecho un tatuaje del dios nórdico Odín en el brazo a Ximo, como agradecimiento. "Es el tatuaje más importante de mi vida y lo es porque salvó la vida de mi padre", asegura.

Pero más allá del tatuaje, ahora Ximo es parte de la familia. "Es Ximo "El Salvador". Es otro hijo que tengo", afirma Antonio.