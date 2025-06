Agencia EFE 12 JUN 2025 - 13:41h.

PSPV-PSOE y Compromís han exigido de nuevo la dimisión de Carlos Mazón por la gestión de la catástrofe en un bronco debate

Un jefe de Emergencias afirma que Pradas le dictó el Es Alert y ordenó no mandarlo hasta su "visto bueno"

Compartir







ValenciaEl president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que no elaboró el mensaje de Es-Alert que se envió a la población el día de la DANA, el 29 de octubre de 2024, y ha acusado a la oposición de "enredar" durante estos casi ocho meses y de "jugar con las víctimas" de la tragedia en la que murieron 228 personas.

Así lo ha señalado en la octava sesión de control desde la DANA en Les Corts Valencianes, en la que el PSPV-PSOE y Compromís han exigido de nuevo su dimisión por la gestión de la catástrofe en un bronco debate, que incluso se ha suspendido diez minutos cuando los diputados de Compromís han mostrado puestos en pie carteles que preguntaban "dónde estaba" el día de la DANA.

El síndic socialista, José Muñoz, ha acusado a Mazón de haberse "ganado a pulso ser el símbolo de la indignidad política" en España y de haber puesto a la Comunitat Valenciana "en el mapa de la vergüenza", y le ha instado a responder "sí o no" a la pregunta de si elaboró el Es-Alert el día de la DANA, a lo que Mazón le ha respondido: "Pues no, sabe usted que no". "Hoy podría recrearme en el bochorno de la casa de (José Luis) Ábalos, podría recrearme en Koldo (García), en Leire (Díez), en el hermano del presidente del Gobierno, en los chanchullos de Santos Cerdán o en el procesamiento del fiscal general del Estado", ha afirmado el president, quien ha aseverado que el dinero de la recuperación de los valencianos está "en las cajas de Ábalos de la Guardia Civil".