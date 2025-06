Carlos Plá Valencia, 23 JUN 2025 - 14:50h.

El barranco se desbordó en la calle Omet destrozando varias viviendas que están tal y como quedaron tras las inundaciones

El pasado 29 de octubre el agua inundó el barranco de Picassent que a su paso por la calle Omet se desbordó arrasando con varias viviendas. Casi ocho meses después, en este lugar parece que el tiempo se haya detenido.

Para llegar a sus viviendas, los vecinos tienen que recorrer 200 metros por el interior del barranco, donde los destrozos están muy presentes. Ya en el interior de lo que queda de las casas, todavía se puede ver cómo quedaron ese día. "Está la marca hasta donde llegó el agua y se aprecian los daños. Las calles están precintadas y no hemos podido limpiar", explica José Luis Guaita, vecino afectado.

En esta casa, José Luis pasó su juventud junto a sus padres y su hermano. Su madre murió sin saber lo que había pasado con la vivienda. "No se lo contamos porque si lo hubieramos hecho la habríamos matado", asegura.

Elena y su madre, de 88 años e impedida, quieren recuperar el hogar en el que casi pierden la vida esa noche. "Quiero mi casa, no que me dejen una durante un año y cuando pase te buscas la vida", afirma Elena Gómez, que explica que "al no haber acceso, no podemos entrar en las casas para arreglarlas. De hecho están precintadas, porque no hay acceso".

Sin soluciones para sus casas

Los vecinos denuncian que el ayuntamiento no solo no les deja acceder, si no que les dice que ya se han realizado actuaciones y que sus casas fueron limpiadas. "Solo ponen excusas", lamenta Ricardo.

Pero la realidad se impone. Los propietarios de estas viviendas siguen sufriendo las consecuencias de la DANA y todavía no tienen una solución.