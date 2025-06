Sandra Pons 14 JUN 2025 - 12:00h.

El mural se ha inaugurado con la presencia de representantes de las asociaciones de víctimas

Se trata de un mural exterior realizado por los alumnos de Bachillerato Artístico

ValenciaEl instituto IES Font de Sant Lluís, en Valencia, ha rendido un sentido homenaje a las víctimas de la DANA. Lo ha hecho con un mural realizado por los alumnos de Bachillerato Artístico. Se trata de un mural exterior de grandes dimensiones. La obra se ha inaugurado con la presencia de representantes de las asociaciones de víctimas.

En el fondo del mural se puede observar una de las imagenes que más han ilustrado la tragedia, la gran pila de coches, algunos de hasta cinco filas, en muchas de las localidades afectadas.

Aparece un Carlos Mazón de sátira

Sorprende una figura en lo alto de una pila de coches, aunque muchos lo identificarán al momento. Es la figura del president de la Generalitat, Carlos Mazón, bebiendo una copa de lo que parece vino, lo cual hace referencia a la ausencia del president en las horas más críticas del 29 de octubre.

Esos momentos tan críticos también han sido ilustrados, varias manos hundiendose en el fango recuerdan a todas aquellas personas que perdieron la vida, y por las que los valencianos no olvidan y siguen luchando.

Todos a una misma voz

Como no podía ser de otra forma, los miles de voluntarios también fueron protagonistas durante los meses siguientes. De todas partes de España, incluso del exterior. El mural incluye un gran grupo de voluntarios y un mensaje: "ara mes que mai, totes a una veu" (ahora más que nunca, todas a una misma voz). Los voluntarios reflejaron un momento de unión del pueblo frente a la adversidad.

Recordarán esa frase tan mencionada de "solo el pueblo salva al pueblo". Un pueblo que se unió como nunca, que no abandonó a los afectados, por muy duras que fueran las labores. A su vez, con esa figura central de chaleco naranja, se homenajea a todos aquellos equipos de emergencias que trabajaron sin descanso.

Por último, un título en la parte superior que dice "preservem la memòria" (preservemos la memoria) nos recuerda que la tragedia sigue candente, que no hay que olvidar. Siguen sin llegar ayudas, muchos hogares destruidos, sin ascensores, o en peligro de derrumbe. La carga emocional costará mucho de aligerarse. No hay otra opción que preservar la memoria, aún queda mucho por hacer.

Habla la asociación de víctimas

La vicepresidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana, Carmina Gil, ha dicho unas palabras durante la inauguración. Afirma que "no han dicho ni que sí ni que no a reunirse con Carlos Mazón, ya que lo primero que quieren es no ser vetadas en la comisión de investigación de la DANA en Les Corts Valencianes".

Este lunes, Carlos Mazón aseguraba que se reuniría con las asociaciones "cuando ellas quisieran" y que estaba "a expensas de ellas". En respuesta a ello, Gil ha confirmado que han recibido una llamada en estos términos, pero ignoran que querrá decirles el 'president'.

"Si quiere escuchar lo que le queremos pedir, nosotros se lo pedimos cada día 29 en la calle desde hace siete meses. No sé si todavía no lo ha escuchado", ha dicho , "a no ser que quiera presentar su dimisión, pedir perdón públicamente e ir a declarar ante la jueza, ¿qué más puede decirle a las familias de las personas que murieron allí?".

"No estuvo a la altura, seguimos sin saber la verdad a día de hoy, seguimos vetados. No tenemos conocimiento ni nos han llamado para asistir a ninguna comisión de investigación en este gobierno", ha manifestado una vecina afectada.