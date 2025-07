Los vecinos de Paiporta denuncian que viven sin ascensor desde la DANA y aplazan hasta octubre la reparación

Un panadero de Paiporta reabre el local donde estuvo atrapado cinco horas aferrado a una viga por la DANA

Compartir







La DANA golpeó fuertemente a los miles de valencianos que viven en las localidades más afectados por el trágico temporal. Ahora, que todavía no ha pasado un año, muchos vecinos de Paiporta sufren un infierno en sus edificios al no tener arreglalos ascensores e impidiendo salir a la calle a personas ancianas, impedidas o con enfermedades severas.

En pocos días se cumplir án nueve meses de la DANA que afectó a la provincia de Valencia. Y después de tanto tiempo, aunque parezca mentira, hay muchos edificios en los que los ascensores siguen sin funcionar. La reportera Sandra Pons, desde uno de los bloques que todavía siguen sin ascensor, nos cuenta la realidad de los vecinos.

PUEDE INTERESARTE Varios bañistas sufren infecciones tras zambullirse en el agua del río Buñol, afectado por la DANA

"Siguen quedando cientos de ascensores sin reparar. Por ejemplo, en este edifico de Paiporta ni siquiera le han traído las piezas, les han emlazado a octubre...", detalla la reportera mientras recorre el portal. Luego, Sandra Pons añade: "Este ascensor está paralizando la vida de los vecinos, algunos tienen problemas de movilidad y pueden llegar a tardar una hora en subir las escaleras andando".

"La situación es insostenible", confiesa Juani, vecina que vive en la planta cuarta y que ha sido operada de las dos rodillas. La inquilina no cree la dura situación que están viviendo después de la dureza que padecieron durante la DANA. Ahora, meses después, no pueden apenas pisar la calle por no arreglar sus ascensores: "Es un martirio, es muy pesado, Paiporta está muy abandonada".

Otra de las vecinas es Toñi, que tiene 61 años, vive en un tercero y tarda alrededor de 40 minutos en bajar y subir las escaleras: "Soy asmática, hipertensa y cuando subo parece que me falta todo, me falta el aire, la vida y es que me falta todo".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por último, el resto de vecinos explican la desesperada situación y piden que se arregle cuando antes para ayudar a la gente más desfavorecida: "La gente mayor se ha tenido que ir del pueblo, es que no pueden, no pueden ir ni a comprar... nosotros le teníamos que llevar medicametos durante temporadas".