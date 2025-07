La asociación "Adopta un Mayor" nació tras la DANA del 29 de octubre con la misión de ayudar a ancianos que lo perdieron todo en las inundaciones

El drama de los ancianos de Paiporta al vivir sin ascensor tras la DANA: "Tardan una hora en subir las escaleras, se han tenido que ir"

Cari perdió a su marido Jesús el pasado 29 de octubre. El agua inundó su casa, destrozando su hogar y su familia. "Se resbaló y se partió la pierna", recuerda esta anciana, que sacó fuerzas de donde no tenía para arrastrarlo hasta el sofá del salón y tratar de ponerlo a salvo. "Allí estaba yo con él. Me agarró de la mano mientras le decía, no me sueltes Jesús que me ahogo", recuerda Caridad.

Así, cogidos de la mano, permanecieron sin soltarse, incluso, cuando una gran tromba de agua tumbó la puerta de la casa y se coló en su interior. "En ese momento, pasaron los nietos de mi hermana y entraron a ayudarnos", recuerda.

Primero consiguieron sacar a Jesús, que aún mantenía un pequeño soplo de vida. "Él les dijo sacar a Cari, sacar a Cari", explica la anciana, que pudo salir con vida, momentos antes de que su marido Jesús falleciera. "Una lástima, con lo bien que estaba conmigo", lamenta Cari.

Recuperar su hogar

Una asociación nacida tras la DANA, "Adopta a un Mayor", se propuso ayudarla. A su marido ya no se lo podían devolver, pero sí podían rehabilitar su hogar. "Hacemos una lista de sus necesidades y se los vamos trayendo", explica Toñi, miembro de la ONG.

Para conseguir fondos con los que poder trabajar, reciben donaciones privadas. "Mostramos lo que vamos haciendo porque la gente quiere ver que esto es real", señala.

Con las ayudas recibidas y mucho trabajo, esta asociación ha devuelto su casa a 60 ancianos sin recursos, que pueden volver a decir que tienen un hogar. "Los encontramos tristes y a lo largo del tiempo vuelven a sonreír".