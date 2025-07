La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, defiende que cumplió "todas" sus obligaciones en la dana"

La delegada del Gobierno insiste en que Mazón "no estaba donde tenía que estar ese día"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, defiende que cumplió "todas" sus obligaciones en la dana y que la realidad y los datos de ese día son "incontestables", respecto a lo que hizo ella y lo que hizo el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. "Si el presidente hubiese pisado más la calle, si hubiese hablado más con las víctimas y hubiese sentido y empatizado con quienes más han sufrido, probablemente habría actuado de otra manera", asevera.

"Hay alguien que no estaba donde tenía que estar, hay una administración que no hizo lo que tenía que hacer. Yo soy humana también y, obviamente, con todo lo que ha pasado, lo que sé, lo que he vivido, me acuesto o me levanto cada mañana y siempre pienso --porque he visto, he vivido, he llorado, he sufrido con cada una de las familias que ha perdido a su ser querido-- y no puedo dejar de preguntarme si podía haber hecho algo más, porque es una cuestión humana y, sobre todo, porque he visto el dolor en cada una de las personas que ha sufrido lo más grande. Probablemente esa parte es la que le falta al 'president'".

Así lo manifiesta la representante estatal y dirigente del PSOE en una entrevista concedida a Europa Press cuando están a punto de cumplirse nueve meses desde la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y costó la vida a 228 personas.

Pilar Bernabé, al ser cuestionada por si el Gobierno podía haber hecho algo más, como asumir directamente la emergencia nacional o intentar forzar el envío del mensaje ES-Alert a la población, insiste en que "eso ha quedado bastante claro" y aparece "recurrentemente" en los autos de la jueza que investiga la gestión de la dana.

La Generalitat, subraya, es "la primera administración que tiene la cercanía, la capacidad, los medios, la que está sobre el terreno, la que tiene la competencia y que asume esa responsabilidad", con lo que "si considera que no puede, tiene que pedir esa colaboración, esa ayuda".

"Mazón enseñó 13 llamadas y yo tengo 240"

"Yo sé perfectamente cuáles son mis obligaciones como delegada del Gobierno y las cumplí todas. Solo hay que ver la lista de llamadas del máximo responsable de la Generalitat, que enseñó una lista de 13 llamadas (el 29 de octubre). Yo tengo 240 llamadas registradas en mi móvil ese día. Al final, la realidad, los datos, son incontestables", recalca Bernabé en la entrevista, concedida a Europa Press a finales de julio, antes de someterse a una intervención en las cuerdas vocales.

La delegada del Gobierno insiste en que Mazón "no estaba donde tenía que estar ese día" y "no hay ningún ciudadano que lo dude", pero remarca que "ya nos da igual" porque no se fía de que nueve meses después pueda "responder con dignidad" sobre "dónde estaba el día más terrible y catastrófico de la Comunitat Valenciana".

Por contra, se pregunta qué pensaría la gente si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hubiera actuado así en una catástrofe similar o en una situación como la del apagón del 28 de abril. Mientras destaca que Sánchez estuvo "gestionando la crisis" del apagón, critica que en la dana "no supimos nada del 'president' hasta las 20.28" horas.

"Secuestrados por la voluntad de Feijóo"

"Solo salió a mitad de mañana para decir que había muerto una cabra. Esta es la realidad de lo que hemos vivido con este señor. Y aquí seguimos nueve meses después. Secuestrados por la voluntad y por la aritmética electoral de quien tiene la única posibilidad de cambiar esto, que es [el líder del PP] Alberto Núñez Feijóo", expone, y se muestra convencida de que el PPCV pagará en las urnas la gestión de la dana. Además, proclama que "no hay ni un solo valenciano que no sepa que esto con el Partido Socialista no habría pasado".

Respecto a la investigación judicial de la dana, Bernabé descarta pronunciarse sobre el trabajo de la magistrada de Catarroja y reitera que la responsabilidad política recae sobre la Generalitat y que es "la hemeroteca" quien puede contestar a las críticas del PP. También ve una "especie de espacio amnésico" en la declaración que hizo como testigo el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó.

Critica especialmente la "dejadez" del Consell en los días previos a la dana, desde que el 24 de octubre se activó el plan especial de inundaciones "y no se hizo absolutamente nada hasta el 29 a las cinco de la tarde que se convocó un Cecopi". "¿Por qué? ¿Estábamos grabándonos algún vídeo de TikTok especial marca de papas?", se pregunta en alusión a los vídeos que protagonizaba Mazón en redes sociales antes de la dana.

"Sánchez ha hecho lo que no ha hecho Mazón"

Preguntada por el papel el Gobierno en los días posteriores a la dana, ante la sensación de los afectados de que faltaron efectivos o llegaron tarde, la delegada asegura que comprende "ese sentimiento", como ha trasladado a "centenares de vecinos" y a las asociaciones de víctimas.

"Pero también tengo que decir lo que pasó, y la realidad es que el día 30, antes de que saliera el sol, había más de 1.100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias que habían venido de cinco batallones distintos de toda España. Y después siguieron viniendo", resalta, tras recordar que el Ejército fue destinado en las primeras horas al sector 2 de Paiporta-Picanya para "poder abrir los caminos".

Sobre la falta de presencia de Sánchez en la zona afectada en los últimos meses, defiende que "se tiene que medir en la medida que corresponde a la acción del Gobierno", que ha movilizado a "todos los ministros" en "40 gabinetes de crisis". "El presidente del Gobierno ha hecho lo que no ha hecho el 'president' de la Generalitat: se ha reunido con todos los alcaldes afectados y con las asociaciones de víctimas", enfatiza.

En cuanto al papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y la falta de explicaciones públicas por parte de su presidente, Miguel Polo, Bernabé remarca que Polo es "un alto funcionario del Estado que trabaja para la CHJ y hace su trabajo como todos los funcionarios". Acusa a la Generalitat de haber "intentado reescribir las competencias" cuando "tiene un plan de emergencias que le obliga a proteger a la población utilizando las predicciones, que no las hace la CHJ".

Reconstrucción

Interpelada por si el Gobierno asumirá las obras que le pide el Consell en el Pla Endavant de reconstrucción, defiende que en el Estado llevan "ventaja" con los fondos movilizados y a la Generalitat "le sale a deber". "Ellos verán cómo tienen que pagarlo y cómo lo van a hacer, nosotros tenemos un plan que se ve reflejado en cuatro reales decretos. 16.600 millones de euros que están en marcha. Nosotros empezamos la reconstrucción hace ocho meses", replica.

Cuestionada sobre por qué el Gobierno no ha activado o se ha sumado a una comisión mixta tras la dana, Bernabé defiende el papel de José Mª Ángel como comisionado estatal para la reconstrucción y subraya que la Generalitat "tiene a su disposición toda la información que necesita y que requiera". Rechaza además "la sobreactuación de algunos y la queja permanente", así como "otras estrategias como esa manipulación de hacer su propio relato o reescribir la historia".

De cara a las comisiones de investigación sobre la dana en Les Corts y en el Congreso, preguntada por si participarán ella y Sánchez, asegura que estará "encantada" de acudir donde le "corresponda", con "toda la voluntad del mundo" --"tengo hasta ganas"-- y que el presidente también comparecerá "donde corresponda", sin concretar dónde.