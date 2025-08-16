Muere Elodia Ferrer, madre del expresident de la Generalitat Ximo Puig

El funeral tendrá lugar este sábado, a las 19:00 horas, en Morella

ValenciaElodia Ferrer, madre del 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig, ha fallecido la pasada noche del viernes, según han informado fuentes del PSPV-PSOE.

El funeral tendrá lugar este sábado, a las 19:00 horas, en la Basílica Arciprestal de la localidad castellonense de Morella.

La familia y la agrupación de Morella agradece "todas las muestras de consuelo y afecto que está haciendo llegar mucha gente", han destacado las mismas fuentes.

Elodia Ferrer nació el 18 de agosto de 1936 y toda su vida ha residido en la atractiva capital de Els Ports, según recoge el diario 'Las Provincias'. El patriarca de la familia, Joaquín Puig, falleció en 2022, a los 92 años de edad.