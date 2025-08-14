Celia Molina 14 AGO 2025 - 12:04h.

Los influencers Stacey Tourout y Matthew Yeomans, que recorrían el mundo en un 4X4, han muerto en un trágico accidente de tráfico

Stacey Tourout y Matthew Yeomans eran dos influencers de 31 años Canadá que dedicaban su vida a recorrer el mundo juntos. Lo hacían dentro de su "minicasa rodante", que ellos mismos adaptaron en un Toyota Chinook con tracción en las cuatro ruedas. Ambos crearon el canal Toyota World Runners, ligado a una cuenta de Instagram, en el que narraban sus aventuras y que contaba ya con más de 200.000 suscriptores. Lamentablemente, en su último viaje por la Columbia Británica, su original vehículo cayó por un acantilado, provocando la muerte de los enamorados.

El equipo de búsqueda y rescate de Kaslo (SAR) recibió una llamada el pasado 7 de agosto, avisando de un trágico accidente en las inmediaciones del lago Trout: "En la tarde del 7 de agosto, aproximadamente a las 6:30 p.m., Kaslo Search and Rescue recibió una llamada sobre un grave accidente de tráfico cerca de Silver Cup Ridge, junto al lago Trout, en lo alto de la cordillera Purcell. Se enviaron inmediatamente dos equipos terrestres, con el apoyo de un equipo de cuatriciclos para un acceso rápido. El equipo también pudo conseguir un helicóptero local y un piloto para ayudar. Dada la gravedad potencial de las lesiones y las pocas horas de luz que quedaban, el apoyo aéreo era fundamental", versa su comunicado.

Uno murió en el acto, el otro en el hospital

El SAR añadió que "al llegar, el equipo localizó a una persona sin signos vitales y a una segunda persona, encontrada lejos del lugar del accidente, que estaba desorientada y presentaba lesiones graves. Confirmaron que "la persona herida fue estabilizada y trasladada en avión al Hospital Nakusp, donde lamentablemente falleció esa misma noche. El equipo de SAR en la montaña, en colaboración con la RCMP [Real Policía Montada de Canadá] y el forense, recuperó a la segunda persona, que estaba dentro del vehículo, y la trasladó a Kaslo", concluye el texto sobre la acción de rescate y recuperación.

Para confirmar la identidad y la trágica noticia, las familias de los dos influencers han expresado en Facebook su profundo dolor por su pérdida: "Con un dolor inimaginable, las familias de Matthew Peter Yeomans y Stacey Tourout desean informar que los perdimos a ambos trágicamente, cuando sucumbieron a las lesiones en un accidente todoterreno en las hermosas montañas de Columbia Británica que tanto amaban. Por favor, manténganlos presentes en sus pensamientos y oraciones mientras navegamos por este devastador final de una increíble historia de amor. Están juntos para siempre, como sabíamos que siempre estarían", han comunicado.

Un amigo estaba con ellos cuando el coche se despeñó

Para conocer más datos de la forma en que se desarrolló el accidente, el testimonio de su amigo, Colin Stuart, que estaba con ellos en el momento de su muerte, ha sido clave para la investigación. Él trató de salvarle la vida a los dos, tomando la difícil decisión de irse de la escena del siniestro y dejarles malheridos, para coger su propio coche y recorrer unos 25 kilómetros hasta Trout Lake, donde pidió un teléfono prestado para llamar al 911. Su fallecimiento le ha afectado notablemente, tal y como ha expresado en sus redes sociales:

"Esta semana viví el capítulo más triste de mi vida, porque como muchos de ustedes ya saben, Matthew y Stacey ya no están con nosotros; y yo estaba con ellos cuando sucedió e hice todo lo posible para salvarlos. Esas fueron las 20 horas más difíciles que viví, y las decisiones más difíciles que tuve que tomar. Lamento tanto todo lo que haya sido afectado a través de eso; esta es una gran pérdida para la comunidad offroad, y una mayor pérdida para la familia y amigos cercanos de Matthew y Stacey", ha dicho. Los familiares de las víctimas, a su vez, le han agradecido que hiciera todo lo posible por ayudar a los influencers.