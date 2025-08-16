Por expreso deseo de la familia no habrá capilla ardiente del expresidente Javier Lambán

Javier Lambán: una vida dedicada a Aragón, al socialismo y crítico con los pactos con el independentismo catalán

Compartir







Un acto civil despedirá a Javier Lambán este sábado, 16 de agosto, a las 13.00 horas en la sala del crematorio de Ejea de los Caballeros, su localidad natal y donde ha fallecido este viernes a consecuencia del cáncer que padecía hace más de cuatro años.

Por expreso deseo de la familia no habrá capilla ardiente del expresidente Javier Lambán. Tras el acto civil, previsto para este sábado, el expresidente Lambán será incinerado en la intimidad familiar.

En el tanatorio de Ejea, los familiares recibirán a quienes se acerquen a trasladar sus condolencias hasta las 13.00 horas de este sábado.

Las banderas en Aragón ondean a media asta con crespón por la muerte de Lambán

Las banderas en Aragón ondean hasta media asta con crespón por la muerte del expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, este viernes, 15 de agosto, a consecuencia de cáncer que padecía desde 2021.

Esta medida se extiende desde las 10.00 horas de este sábado hasta las 10.00 horas del martes, 19 de agosto, al ser los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno de Aragón en la comunidad autónoma.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Durante el luto todas las banderas oficiales en los edificios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón ondearán a media asta en el exterior y con un crespón en la moharra del mástil en el interior.

Con este decreto la comunidad autónoma quiere expresar su pésame y solidaridad a la familia, manifestar el reconocimiento a la labor desempeñada por Javier Lambán Montañés, mostrar su agradecimiento por los servicios prestados a la Comunidad Autónoma de Aragón y honrar su memoria, reza el texto.