17 AGO 2025 - 10:16h.

El consistorio desalojó el Festival Flamenco que se estaba celebrando en el recinto ferial ubicado en las proximidades de la fábrica

Última hora de los incendios en España | El fuego entra en el Parque Nacional de los Picos de Europa: desalojan Caín

GranadaDos personas han fallecido en la madrugada de este domingo en un incendio que se ha declarado en una fábrica de aceite en la localidad granadina de Pinos Puente.

Según ha informado Emergencias 112 Andalucía, los hechos se produjeron pasadas las 02:00 horas en las instalaciones de esta empresa, situadas en la calle Estación de Ferrocarril del municipio.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Granada, así como agentes de la Policía Local, quienes han confirmado al 112 el fallecimiento de dos personas que se encontraban en el interior de la fábrica. Hasta la zona también se desplazaron efectivos sanitarios.

Una "tragedia"

El alcalde de Pinos Puente, José Enrique Medina, ha calificado de "tragedia" lo sucedido y ha trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos, uno natural de la localidad y otro de Alcalá la Real (Jaén).

El regidor ha destacado la rápida intervención de los Bomberos y los operativos de emergencias para evitar un mayor impacto del incendio y que sus consecuencias hubieran sido aún mayores.

Desalojo Festival Flamenco

El Consistorio tuvo que proceder de hecho a desalojar el Festival Flamenco, que se celebraba en el recinto ferial en las proximidades de la fábrica.

El Ayuntamiento de Pinos Puente, que celebra desde este sábado sus fiestas populares, reúne de urgencia en la mañana de este domingo a su junta de portavoces para analizar la situación.