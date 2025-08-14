Logo de InformativosInformativos
La Policía Nacional ha detenido en Catarroja a una fugitiva colombiana que se hacía pasar por médico

Detenida una fugitiva colombiana que se hacía pasar por médico en CatarrojaEuropa Press
La Policía Nacional ha detenido en Catarroja (Valencia) a una fugitiva colombiana reclamada por su país por ejercer de médico durante tres años en varias entidades sanitarias sin tener la titulación y habilitación para ello.

Según ha informado la Policía en su cuenta de la red social X y han confirmado a EFE fuentes policiales, la mujer, de 36 años, se hizo pasar por médica en Colombia donde atendió a 665 pacientes. Las autoridades colombianas la buscaban por usurpación, estafa y falsedad documental y estaba reclamada también por Interpol.

Residía en Catarroja junto a su pareja e hija

El Grupo 2 de Fugitivos en colaboración con la Policía colombiana detuvo a la mujer después de tener conocimiento de que se encontraba en Catarroja, aunque antes estuvo viviendo en otras localidades valencianas. Finalmente fue arrestada en Catarroja, donde residía con su pareja y una hija.

