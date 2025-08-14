Un hombre de 43 años está siendo investigado por la Guardia Civil de Castellón tras ser sorprendido conduciendo una motocicleta a 196 km/h

Por este tipo de infracción, el Código Penal prevé pena de prisión de tres a seis meses

CastellónUn hombre de 43 años está siendo investigado por la Guardia Civil de Castellón tras ser sorprendido conduciendo una motocicleta a 196 km/h en un tramo de la carretera CV-15 (La Pobla de Tornesa–Vilafranca) limitado a 90 km/h, según ha informado el instituto armado.

El suceso ocurrió en la tarde del 3 de agosto, durante un dispositivo de control de velocidad, alcohol y drogas desplegado por el Subsector de Tráfico de Castellón en varias carreteras de la provincia. El radar captó la moto circulando a más del doble de la velocidad permitida, lo que desencadenó la apertura de una investigación.

Por este tipo de infracción, el Código Penal prevé pena de prisión de tres a seis meses, multa de seis a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Además, siempre se impone la retirada del permiso de conducción por un periodo de uno a cuatro años.

Localizado por la Unidad de Investigación de Seguridad Vial

Las gestiones fueron asumidas por la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS-GIAT), que logró identificar al conductor. Se le considera presunto autor de un delito contra la seguridad vial tipificado en el artículo 379.1 del Código Penal, que sanciona circular a una velocidad superior en 80 km/h al límite establecido en vías interurbanas.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Castellón, que decidirá las medidas judiciales.

El instituto armado mantiene operativos de control durante todo el año, reforzándolos en periodos de gran movilidad, con el objetivo de prevenir siniestros y salvar vidas.

