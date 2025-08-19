El fuego originado en la localidad cacereña de Jarilla ha arrasado ya 15.000 hectáreas de terreno

Última hora de los incendios en España: el fuego de Larouco quema 20.000 hectáreas y ya es el más grande de la historia de Galicia

Compartir







El fuego originado en la localidad cacereña de Jarilla ha cruzado la frontera autonómica y se encuentra ya en suelo de Castilla y León. Según ha confirmado INFOCAL, las llamas han alcanzado la cumbre de la Sierra de Candelario en la provincia de Salamanca, tras avanzar desde Extremadura durante la jornada del lunes.

A vista de dron podemos ver imágenes de la voracidad del fuego, que ha arrasado ya 15.000 hectáreas de terreno y su perímetro supera ya los 155 kilómetros. Aquí, luchan 20 medios aéreos y los esfuerzos se concentran en su flanco norte, que continúa avanzando.

PUEDE INTERESARTE El riesgo de incendios continúa siendo alto: advierten sobre acciones imprudentes como barbacoas o fuegos artificiales

Pedro Sánchez visita este martes las provincias de Cáceres y Zamora para conocer la evolución de los incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitarán este martes las zonas afectadas por los incendios de Jarilla (Cáceres) y Molezuelas de la Carballeda (Zamora) para conocer sobre el terreno la evolución de los dos fuegos de la mano los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.

PUEDE INTERESARTE Las carreteras cortadas por los incendios forestales en España: 15 vías permanecen cerradas al tráfico

Durante su paso por Extremadura, Sánchez y Marlaska, acompañados por la presidenta de la Junta, María Guardiola, y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, realizarán una visita el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y después el jefe del Gobierno realizará una declaración a los medios de comunicación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por la tarde, Sánchez y Marlaska se desplazarán a Molezuelas de la Carballeda (Zamora), para visitar la zona afectada por el fuego y serán acompañados por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Para el jefe del Ejecutivo y el titular de Interior estas nuevas citas constituirán la segunda jornada de visitas a las comunidades autónomas afectadas por los incendios, después de haber acudido este domingo a Galicia y a Castilla y León.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

40 fuegos activos en todo el país

Este lunes, el fuego mantenía activos 40 incendios en España, 23 de ellos "especialmente preocupantes", según ha reconocido el Gobierno. Ante esta situación, la Unión Europea (UE) ha movilizado medios aéreos y equipos técnicos desde siete Estados miembros distintos para ayuda a España en la extinción de los incendios.

Según han informado fuentes comunitarias a Europa Press, los ofrecimientos incluyen cuatro aviones cisternas movilizados desde Francia e Italia, procedentes de la reserva de emergencia de la UE, mientras que otros cuatro helicópteros han sido desplegados por parte de Países Bajos, dos, y República Checa, uno, y Eslovaquia, uno.