Las lluvias y tormentas más intensas se concentran en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana

Aunque bajan las temperaturas, todavía se superarán los 35 ºC en varias zonas del sur y los archipiélagos

Un total de 12 provincias mantienen este martes avisos meteorológicos por lluvias, tormentas, fuertes vientos, oleaje, rissagas y temperaturas extremas, tras 16 días consecutivos de ola de calor, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En nivel naranja se encuentran Castellón (Comunidad Valenciana), Lleida (Cataluña), así como Huesca y Teruel (Aragón), donde se esperan acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. Además, estarán en alerta amarilla por precipitaciones y tormentas las provincias de Tarragona (Cataluña) y Zaragoza (Aragón).

Avisos por calor

Las altas temperaturas afectarán a Murcia (Vega del Segura), Albacete (Castilla-La Mancha), Mallorca (Islas Baleares), Almería y Málaga (Andalucía), además de Gran Canaria en las islas Canarias.

En Almería (Andalucía) y en La Gomera (Canarias) se esperan rachas de hasta 70 km/h, mientras que el oleaje afectará a Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. En Menorca (Baleares) se ha activado un aviso específico por rissagas.

Un frente más fresco

La AEMET prevé que continúe el paso de una vaguada sobre la Península y Baleares, con aire atlántico más frío. Los cielos estarán nubosos en el norte de Galicia y el Cantábrico, con lluvias débiles que serán más persistentes en el Cantábrico oriental. En el resto, se esperan intervalos de nubosidad media y alta, con posibles bancos de niebla.

Chubascos y tormentas

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el norte y este peninsular, con tormentas en Pirineos, Ibérica oriental y áreas próximas, sin descartar Baleares. Algunas serán localmente fuertes.

En Canarias predominarán los cielos despejados, con intervalos nubosos en el norte y ligera calima en las islas orientales. Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada, salvo en el Cantábrico, donde apenas variarán. Aun así, se superarán los 35 ºC en el Guadalquivir, en depresiones del sudeste y en puntos de ambos archipiélagos.

Se prevé alisio moderado a fuerte en Canarias, poniente en el Estrecho y Alborán, y vientos flojos en el resto, aunque con intervalos moderados por la tarde.