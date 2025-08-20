Para llevar a cabo estas actuaciones, el Ayuntamiento ha aprobado una inversión de 471.296 euros.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, subrayó que la prioridad es “proteger la vida y la seguridad de los vecinos”.

ValenciaLa DANA del 29 de octubre dejó muchos edificios y estructuras muy dañadas en grave riesgo de ruina. Es por ello que ahora el Ayuntamiento de Torrent ha puesto en marcha una actuación de emergencia para demoler 45 edificaciones que presentan un riesgo inminente de derrumbe.

Las inspecciones técnicas realizadas tras el desastre concluyeron que muchas edificaciones, sobre todo las situadas junto a los barrancos, sufrieron daños estructurales graves o parciales derrumbes, quedando inviable su reparación. Por ello, el consistorio ha ordenado la demolición urgente de los inmuebles afectados.

Para llevar a cabo estas actuaciones, el Ayuntamiento ha aprobado una inversión de 471.296 euros, que cubrirá la demolición, la retirada de escombros, los proyectos técnicos, la dirección de obra y la coordinación en seguridad y salud. El plazo previsto para la finalización de los trabajos es de tres meses, comenzando en el casco urbano y avanzando hacia las zonas diseminadas.

La prioridad: la seguridad de los vecinos

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, subrayó que la prioridad es "proteger la vida y la seguridad de los vecinos". Aseguró que los propietarios no tendrán que asumir ningún gasto derivado de los derribos ni de las gestiones administrativas. "Ya han sufrido el duro golpe de perder sus hogares y queremos liberarles de cualquier carga económica", afirmó.

Dada la urgencia, la contratación se ha tramitado mediante el procedimiento de emergencia contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público, lo que permite agilizar los plazos sin dilación. El consistorio también ha garantizado un seguimiento exhaustivo de las obras y una gestión adecuada de los residuos, aplicando estrictas medidas de seguridad tanto para trabajadores como para la ciudadanía.