La reapertura de la infraestructura llega días antes del inicio de los actos taurinos, tras los graves daños provocados por la dana

ValenciaEl pasado mes de octubre, la Dana que azotó la Comunidad Valenciana provocó que el caudal del barranco que atraviesa Chiva se desbordara con fuerza, arrancando por completo la plataforma del Puente Viejo, desplazando parte del relleno y dañando la bóveda y los estribos. La conexión, vital para el tráfico y los peatones, quedó inutilizada de inmediato, obligando a instalar una pasarela provisional mientras se planificaba su compleja restauración.

Chiva vive este mes de agosto sus fiestas grandes, las del Torico, en un contexto especial: son las primeras tras los estragos de la dana que afectó duramente a la localidad. Mantener la tradición era para los vecinos un símbolo de resistencia, pero el recorrido habitual de los festejos taurinos estaba en el aire por el cierre del Puente Viejo, paso clave en el centro del municipio.

Obras de restauración

Los trabajos han incluido la reposición de la cantería y mampostería de los tímpanos laterales, el relleno de zahorra sobre la bóveda, la reparación de los servicios afectados y el revestimiento de piedra en los pretiles y muros de acceso. Además, se ejecutó una losa de hormigón para el soporte del adoquinado y se completó la urbanización del tramo afectado.

También se instalaron líneas de vida y elementos de seguridad, y se coordinó con el Ayuntamiento la retirada de la pasarela metálica provisional que permitía el paso hasta que se habilitó un paso alternativo.

Una apertura con contrarreloj

En las últimas semanas, el futuro del puente estuvo marcado por la incertidumbre. Autoridades locales advirtieron que, según sus previsiones, las obras podrían no concluir antes del 1 de agosto. La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, responsable de la actuación, negó ese plazo concreto, pero aseguró que se harían todos los esfuerzos para tenerlo operativo para las fiestas.

Finalmente, el Puente Viejo, ubicado en la calle Enrique Ponce, quedará abierto este miércoles, justo antes del arranque de los actos taurinos previstos para este sábado con la entrada de toros andando.