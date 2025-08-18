Se debe diferenciar estos bajos de las casas de planta baja típicas de la zona, que suelen disponer de un patio trasero,

Estas viviendas han sido señaladas como peligrosas por el decano del Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana,

ValenciaEl auge de los pisos turísticos en plantas bajas, muchos de ellos reconvertidos a partir de antiguos locales o garajes, está transformando el paisaje urbano de València y su área metropolitana. Sin embargo, este fenómeno preocupa a arquitectos y autoridades, que alertan de que estas viviendas, con escasas vías de evacuación, pueden convertirse en trampas mortales si se repite una situación como la dana del 29 de octubre, cuando las inundaciones sorprendieron a vecinos y turistas en zonas bajas sin salida segura.

Estas viviendas han sido señaladas como peligrosas por el decano del Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana, Salvador Lara ya que la mayoría se trata de antiguos locales, garajes o trasteros reconvertidos, con escasas vías de evacuación y condiciones de habitabilidad deficientes.

El peligro tras la dana

Estas estancias, que a menudo solo cuentan con una puerta de entrada y una pequeña ventana con rejas, pueden convertirse en trampas mortales durante inundaciones. “Son ratoneras sin vías de evacuación”, resume, recordando que cinco municipios –Aldaia, Massanassa, Albal, Sedaví y Picanya– ya han modificado sus normativas para prohibir la conversión de bajos en viviendas, salvo que estén conectados a una primera planta que pueda servir de refugio.

“No repetir los mismos errores”

El decano insiste en que, tras la fase de urgencia por la dana, la reconstrucción debe ir acompañada de cambios urbanísticos. “No cambiar nada sería un suicidio. Si no modificamos los criterios, estaremos expuestos a lo mismo o peor”, advierte. Según Lara, los más peligrosos son los que solo tienen una rejilla o un ventanuco a la calle, sin otras salidas de emergencia, lo que deja a los ocupantes atrapados en caso de desastre.

Además de la falta de evacuación, estas estancias no cumplen requisitos de salubridad, higiene ni habitabilidad. Lara rechaza que puedan destinarse a uso turístico “ni siquiera de forma esporádica o temporal” y alerta del riesgo de que acaben siendo viviendas permanentes pese a su precariedad.

Se debe diferenciar estos bajos de las casas de planta baja típicas de la zona, que suelen disponer de un patio trasero, luz natural en ambos extremos y salida alternativa. En las reconversiones turísticas, estas características brillan por su ausencia.

Vulnerabilidad de las viviendas afectadas

En la “zona cero” de la dana, muchas plantas bajas residenciales fueron escenario de tragedias, especialmente entre personas mayores o dependientes sin acceso a zonas altas. Lara plantea el dilema: “Si un vecino quiere reconstruir su planta baja tal y como estaba, ¿cómo se lo impides si no hay normativa previa?”.

Un cambio necesario

El decano subraya que no se trata de prohibir todas las plantas bajas, sino de garantizar que tengan acceso seguro a niveles superiores. “Es cuestión de seguridad y hay que cambiar las cosas”, concluye.