La actuación se inició tras el aviso del fallecimiento de un joven de 34 años con parálisis cerebral

La residencia ha sido clausurada y los internos reubicados en otros centros

ElcheAgentes de la Policía Local de Elche, en coordinación con el Cuerpo de Policía de la Generalitat, han intervenido en una vivienda unifamiliar del municipio donde se desarrollaba de forma clandestina una actividad de cuidado de personas en situación de dependencia.

La actuación se inició tras el aviso del fallecimiento de un joven de 34 años con parálisis cerebral, en circunstancias que investiga la Policía Nacional.

Condiciones insalubres y graves deficiencias

En el interior de la vivienda, los agentes localizaron a varias personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, autismo y otras enfermedades neurológicas. Algunas se encontraban en situación de especial vulnerabilidad.

La inspección reveló que el inmueble no reunía las condiciones mínimas: suciedad generalizada, restos orgánicos y olores de orina y excrementos, colchones en mal estado, ausencia de ventilación y alimentos caducados. En las habitaciones había además un elevado número de animales (perros y gatos) sin control sanitario.

Una actividad sin licencia desde 2016

Los responsables, un matrimonio de 58 y 48 años, reconocieron no contar con ningún tipo de autorización administrativa ni licencia municipal. Tampoco disponían de seguros de responsabilidad civil ni acreditaban formación profesional para la atención de dependientes.

Según manifestaron, cobraban entre 30 y 45 euros diarios a las familias por cada persona atendida. Las primeras pesquisas apuntan a que la actividad se venía desarrollando desde 2016 en distintos domicilios.

Clausura inmediata y realojo de los internos

Ante la gravedad de las irregularidades, la Policía Local y la Policía de la Generalitat procedieron al precinto y clausura inmediata de la vivienda. Las personas allí alojadas fueron reubicadas con sus familiares, quienes fueron avisados y afirmaron desconocer las condiciones en las que se encontraban sus seres queridos.

Los hechos han sido denunciados a la Conselleria de Sanitat, competente en la autorización de este tipo de centros, a la Inspección de Trabajo y al Ayuntamiento de Elche, por carecer de licencia de actividad. Además, se ha dado aviso a Servicios Sociales para valorar la situación de las personas afectadas y garantizar su asistencia inmediata.