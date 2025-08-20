El bombero forestal @tomasomil ha compartido una de las actuaciones de los efectivos que luchan contra las llamas en Ourense

Última hora de los incendios en España : El fuego obliga a evacuar Cardaño de Arriba, Palencia, por segunda vez

Compartir







Enfrentándose a las llamas en primera línea, lo efectivos desplegados en las tareas de extinción frente a la oleada de incendios que sacude a España continúan trabajando sin descanso. Poniendo en riesgo sus vidas para proteger al resto y salvaguardar el entorno, su día a día no solo es contra el fuego, sino también contra todas las circunstancias que lo alimentan, impulsan y convierten en impredecible, como las fuertes rachas de viento que han estado complicando todavía más la labor.

Dando cuenta de estas tareas, uno de esos bomberos que permanecen en primera fila ante las llamas ha querido compartir cómo es esa lucha, mostrando todas las dificultades derivadas de los incendios de estas semanas.

Situaciones límite de los bomberos en la lucha contra las llamas

Con la cámara atada al pecho, muestra cómo se adentran en un incendio y la velocidad que alcanzan rápidamente las llamas, que les obliga a emplearse a fondo hasta que se ven completamente cercados por el fuego.

PUEDE INTERESARTE Cómo usar Google Maps para descubrir los incendios activos en España y evitar ir a zonas de riesgo en tu ruta

“Ir reculando para atrás. Salid de ahí, id reculando que eso va a saltar todo”, se escucha en el vídeo, que recoge una de las tantas situaciones de tensión que afrontan en su día a día.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En esos trabajos, de hecho, como se aprecia en el vídeo, compartido por el bombero forestal @tomasomil, se llega a perder el rastro de dos compañeros a los que el humo impedía toda visibilidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Actuaciones como esas, en primera persona en el incendio de Ribadavia, Ourense, las han vivido también en otros puntos de la provincia gallega, donde las llamas les han llevado hasta el límite.