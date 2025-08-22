La Guardia Civil investiga el hallazgo de los dos cadáveres en el vertedero de Zaragoza como posible "homicidio"

Los investigadores esperan a los resultados finales de la autopsia de los dos cuerpos sin vida encontrados en el vertedero de Zaragoza

ZaragozaLa Guardia Civil investiga los hallazgos de los dos cadáveres que fueron encontrados en el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ) en abril y en mayo de este mismo año como muertes violentas con una "etiología homicida".

Según ha podido conocer 'El Periódico de Aragón', la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) avanza en la investigación de estos dos hallazgos producidos el pasado 25 de abril y el 8 de mayo mientras espera a los resultados finales de la autopsia de los dos cuerpos sin vida encontrados en el vertedero de Zaragoza.

Los hallazgos de los cadáveres

Han sido los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (Imlcfa) los que han elaborado las autopsias a estos cadáveres hallados en la cinta de triaje del vertedero de Zaragoza y que cuyas muertes podrían tener relación.

El primer cadáver fue hallado el 25 de abril. Varios trabajadores del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza dieron el aviso cuando encontraron el cuerpo sin vida de un hombre. Al parecer, el cadáver presentaba una prenda de vestir que tapaba su cabeza.

Tan solo unos días más tarde, el jueves 8 de mayo, los trabajadores del mismo vertedero volvieron a tener una desagradable sorpresa al encontrar otro segundo cadáver en la cinta de las instalaciones del vertedero zaragozano.

Este nuevo cadáver hallado en plena madrugada también pertenecía a un varón, al igual que el encontrado el pasado 25 de abril en estas mismas instalaciones, que se ubican en el barrio rural zaragozano de La Cartuja. En esta ocasión, el segundo cuerpo sin vida presentaba varias prendas de ropa rotas.

La investigación de la muerte de estos dos hombres hallados en el vertedero de Zaragoza

Los cadáveres fueron retirados por la Hermandad de la Sangre de Cristo y trasladados al Instituto de Medicina Legal de Aragón para practicarle la autopsia. Una vez realizada la autopsia, los cuerpos sin vida fueron trasladados hasta Rumanía, su país de origen.

Nada más tener constancia de este segundo hallazgo, la Policía Judicial de la Guardia Civil se encargó de la investigación del caso que, al igual que el hallado en abril, está bajo secreto de sumario, y el posible esclarecimiento "va para largo", señalaban en su momento las citadas fuentes.

Ahora, la Guardia Civil espera los resultados de la autopsia de estos dos cadáveres cuya muerte investigan como dos presuntos homicidios.