AlicanteAgentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alicante a un varón de 47 años de edad sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención para Extradición (OID) dictada por las autoridades de Argelia por un delito de secuestro.

Una patrulla de seguridad ciudadana arrestó al hombre, cuando fue identificado en un local de ocio nocturno en el que los agentes se encontraban realizando un dispositivo de control de sustancias estupefacientes, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Orden de detención desde 2013

El fugitivo no portaba ningún tipo de documentación y, tras el filtrado de sus datos a través de las bases de datos de la Policía Nacional, comprobaron que sobre él pesaba una Orden Internacional de Detención para Extradición emitida por las autoridades de Argelia desde octubre del año 2013 por un delito de secuestro.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.