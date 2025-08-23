Muere una mujer de 34 años tras caer de un barco y ser herida por la hélice en Jávea, Alicante

Logo de InformativosInformativos
Muere una mujer de 34 años a causa de las heridas sufridas por una hélice tras caer de un barco en Jávea, Alicante

La mujer herida por la hélice tras caer de un barco en Jávea ha fallecido en el Hospital de Denia, AlicanteEP
AlicanteUna mujer de 34 años ha muerto tras caer de un barco y sufrir diversas heridas con la hélice en la cara y el cuello, politraumatismo y parada cardíaca, según ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos ocurrieron este viernes en la zona de la Cala del Portichol en Jávea (Alicante) y el CICU recibió el aviso sobre las 19:42 horas. Hasta el lugar, movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y un SAMU.

La mujer presentaba heridas de hélice en cara y cuello, politraumatismo y parada cardíaca. El SAMU realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y consiguió recuperar a la afectada en el traslado al Hospital de Denia. Sin embargo, una vez en el centro hospitalario, la mujer volvió a entrar en parada y falleció.

