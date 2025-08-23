Muere una mujer de 34 años tras caer de un barco y ser herida por la hélice en Jávea, Alicante

La mujer, tras caer del barco, sufrió heridas con la hélice en la cara y el cuello, además de politraumatismo y parada cardíaca

AlicanteUna mujer de 34 años ha muerto tras caer de un barco y sufrir diversas heridas con la hélice en la cara y el cuello, politraumatismo y parada cardíaca, según ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos ocurrieron este viernes en la zona de la Cala del Portichol en Jávea (Alicante) y el CICU recibió el aviso sobre las 19:42 horas. Hasta el lugar, movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y un SAMU.

La mujer presentaba heridas de hélice en cara y cuello, politraumatismo y parada cardíaca. El SAMU realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y consiguió recuperar a la afectada en el traslado al Hospital de Denia. Sin embargo, una vez en el centro hospitalario, la mujer volvió a entrar en parada y falleció.