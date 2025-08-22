Redacción Galicia Europa Press 22 AGO 2025 - 11:53h.

Los compañeros del menor lo sacaron del agua inconsciente y con un golpe en la cabeza

Un grupo de psicólogos atendieron a los amigos del menor en el lugar, ya que estaban en shock por lo sucedido

MarínUn menor de 14 años, vecino de la parroquia de Seixo, en Marín, falleció este jueves, tras tirarse al agua desde el muelle del puerto de Aguete, en esa localidad.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 17.30 de la tarde de este jueves y fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma. Varios testimonios indicaron a la central de emergencias que el menor, que estaba acompañado por un grupo de amigos, se lanzó desde el muelle y, poco después, lo sacaron inconsciente del agua, tras sufrir un golpe en la cabeza.

Hasta el muelle, se acercaron los socorristas de la playa de Aguete, quienes intentaron reanimarlo, pero a pesar de los esfuerzos no pudieron hacer nada por salvar la vida del joven. Al lugar también acudieron dos ambulancias, una de ellas medicalizada, la Policía Nacional, Policía Local, la Autoridad Portuaria y el Grupo de Intervención Psicológica, quienes tuvieron que atender a los amigos del joven, ya que el suceso dejó a todos los presentes en shock, y especialmente a los chavales que le acompañaban pasando una tarde de baño.

Por su parte, el Ayuntamiento de Marín ha enviado su "más sincero pésame" a la familia y allegados ante una noticia "triste y desoladora". "Nos encontramos consternados y en shock", ha reconocido el gobierno local. La alcaldesa de Marín, María Ramallo, también acudió al muelle de Aguete tras la tragedia.

Tres fallecidos en zonas de baño en lo que llevamos de verano

El suceso se produce en un verano donde ya se han registrado varios accidentes similares con menores implicados bañándose. El joven que resultó herido grave el pasado 11 de agosto cuando se precipitó desde uno de los puentes del río Lérez, a la altura del barrio pontevedrés de Monte Porreiro, también ha fallecido en las últimas horas.

El pasado mes de julio, también falleció un menor de 14 años, en Catoira, tras lanzarse al agua desde una zona alta, en la laguna de Pedras Miúdas, en Catoira, donde estaba prohibido el baño.