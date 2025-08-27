Un agricultor ha muerto a los 63 años tras ser aplastado por un tractor que volcó mientras trabajaba: se levantó pero quedó inconsciente

Miles de personas despiden a David Lafoz, el agricultor hallado muerto, que fue uno de los primeros en ayudar en la DANA

Compartir







Un agricultor de 63 ha fallecido en Silla, Valencia, tras sufrir un accidente laboral tras volcar el tractor en el que estaba montado. El fallecido trabajaba en el campo, en una parcela ubicada en el municipio, aunque él era un hombre residente en la localidad de Albal.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso sobre el medio día de este miércoles. Una persona había llamado para alertar de que un hombre había resultado herido tras volcar el tractor en el que circulaba al estar trabajando en la finca.

Aunque la víctima consiguió levantarse por su propio pie, según afirmaron algunos de los testigos que se encontraban en el lugar de los hechos, se desplomó momentos después se desmayó, quedando inconsciente en el suelo. Esto hizo que los vecinos llamasen a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Policía Local de Silla y agentes de la Guardia Civil además de los servicios de emergencia, según ha informado el medio 'El Levante'.

No respondió a las maniobras de reanimación

Los médicos le practicaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, a la cual, el fallecido no respondió, por lo que solo pudieron confirmar su muerte. Los agentes que se trasladaron al lugar donde falleció el agricultor, han abierto una investigación para determinar las causas de su muerte y por qué el tractor se volcó.

Algunas hipótesis apuntan a que puede que se hubiese tratado de un despiste del conductor. El hombre se habría salido de la vía y el llevar una cuba remolcada, el vehículo habría volcado, aplastándole tras ello. La Policía local, pese a estas primeras sospechas, continúan trabajando en lo ocurrido.