Sandra Pons 11 JUL 2025 - 14:26h.

Su lucha por el campo podría haberle llevado a sufrir "un acoso institucional" que motivaría la decisión de acabar con su vida

Miles de personas despiden a David Lafoz, el agricultor hallado muerto, que fue uno de los primeros en ayudar en la DANA

ValenciaDavid Lafoz, el joven zaragozano de 27 años, uno de los primeros voluntarios tractoristas que ayudó tras las DANA de Valencia, se quitaba la vida esta semana. Fue una figura insurgente que luchó por el campo y participó en las protestas del sector primario en 2024, y en todas las que se sucedieron después.

Al parecer, su lucha podría haberle llevado a sufrir "un acoso institucional" que motivaría la decisión de acabar con su vida.

David colgó en sus redes una fotografía justo antes del fatídico acontecimiento y escribió un mensaje demoledor: "No aguanto más presión, no aguanto estar discutiendo todos los días con gente, no aguanto más inspecciones de Hacienda o Trabajo, no aguanto trabajar 18 horas para no vivir".

Alegan que sufría acoso institucional

La Asociación Aragón es Ganadería y Agricultura lamentaba su muerte y, a su vez, denunciaba la situación: "Luchar tiene un precio. Le llegaron multas, inspecciones, acoso institucional. ¿El delito? Defender el campo. Alzar la voz. Decir basta".

"Siempre hay un “Paco el del molino” que paga con su vida las consecuencias de una política injusta, lenta, insensible", señalaban en un comunicado, "los que deberían protegerlo, lo dejaron solo. Y aún peor: lo señalaron. Lo castigaron. Le dieron la espalda".

Denunciaba su situación por redes

David Lafoz ya había denunciado por redes sociales su situación. Había sufrido 2 años de sequía, sin ingresos agrícolas, y le salió a pagar en Declaración de la renta.

A pesar de su lucha constante, se sentía rendido. Se quejaba de la gran cantidad de inspecciones y papeleo que le pedía Hacienda. Se sentía "perseguido como si fuera un delincuente".

Los agricultores denuncian el abandono institucional que sufre el campo, burocracia asfixiante, el aumento de impuestos y trabas medioambientales. El joven se había alzado contra las políticas de la agenda 2030 del gobierno de España y la Comisión Europea. Esperan que la muerte de David Lafoz sacuda conciencias.

Un joven comprometido

Su historia era bien conocida entre agricultores y ganaderos de toda España. Con solo 15 años, David tomó la decisión de quedarse en su pueblo y defender la tierra que otros estaban dejando atrás. Fue creciendo y comprometiéndose con la lucha por mantener el mundo rural, hasta convertirse en referente.

En las protestas de 2024 se volvió una figura viral. Al frente de su tractor, llegó hasta las puertas de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón. “¡Salvemos al campo!”, gritó. Además, cabe destacar que fue candidato por VOX en Belchite, municipio de Zaragoza.

Fue el primero en ofrecer ayuda cuando la la DANA asoló la Comunidad Valenciana. “Era de los que aparecían cuando nadie más lo hacía. Sin cámaras, sin pedir nada. Solo por ayudar”, recuerdan desde AEGA.