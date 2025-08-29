Reabierta la playa de la Albufereta tras confirmarse la calidad del agua

Además de los controles de la Conselleria, Aguas de Alicante realizó hasta cuatro muestreos adicionales en distintos puntos de la playa

El baño vuelve a estar permitido después de días prohibido por la calidad del agua

AlicanteEl Ayuntamiento de Alicante ha reabierto este viernes por la mañana la playa de la Albufereta, cerrada durante la jornada del jueves después de que los análisis del Servicio de Calidad de Aguas de la Conselleria de Medio Ambiente detectaran valores anómalos de contaminación de origen residual. Las nuevas analíticas realizadas han confirmado que los parámetros han vuelto a la normalidad, lo que permite de nuevo el baño con todas las garantías.

Además de los controles de la Conselleria, Aguas de Alicante realizó hasta cuatro muestreos adicionales en distintos puntos de la playa. Todos ellos arrojaron resultados normales, avalando la seguridad de las aguas. Tras este refuerzo en la supervisión, el consistorio ordenó izar de nuevo la bandera verde en la Albufereta, apenas 24 horas después de que ondeara la roja.

Supervisión de la red de saneamiento

Como medida preventiva, el Ayuntamiento encargó una revisión exhaustiva de la red de saneamiento y alcantarillado en la zona de la playa. Aguas de Alicante confirmó que no se han registrado incidencias, averías ni roturas que pudieran haber provocado el episodio de contaminación.

Según el informe, los sistemas de control y monitorización funcionaron con normalidad y no se detectaron vertidos accidentales, fallos en infraestructuras ni niveles anómalos en los bombeos. Los técnicos revisaron sobre el terreno colectores, estaciones de bombeo, aliviaderos y conexiones, descartando cualquier problema que pudiera comprometer la calidad del agua.