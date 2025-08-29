La movilización culmina la denominada Marcha de la Arena, una caminata de dos días desde Guardamar hasta Alicante

La erosión arrastra a los tribunales a los vecinos de la playa de Babilonia en Guardamar: siguen luchando por salvar sus casas

AlicanteLa tensión crece en Guardamar del Segura a pocas semanas de que se cumpla la orden de demolición de más de 60 viviendas en la playa de Babilonia. Este viernes, los vecinos han trasladado sus protestas a la Subdelegación del Gobierno en Alicante para exigir una solución inmediata al Ejecutivo central y han entregado un escrito dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el que piden la suspensión urgente de las demoliciones programadas para el próximo 15 de septiembre.

La movilización culmina la denominada 'Marcha de la Arena', una caminata de dos días desde Guardamar hasta Alicante en la que los residentes han querido simbolizar su arraigo al litoral recogiendo sedimentos del río Segura. Su objetivo: visibilizar que las casas de Babilonia, construidas hace casi un siglo, forman parte del patrimonio histórico y cultural del municipio y no son responsables de la desaparición de la playa.

Críticas a la gestión del Estado

En el documento entregado al MITECO, la Asociación de Vecinos denuncia lo que consideran una actitud “impropia de un Estado democrático”, al haberse ocultado informes técnicos que podrían haber avalado la concesión de estas viviendas. Reclaman la revisión de los expedientes y recuerdan que el Tribunal Supremo y el Parlamento Europeo ya se pronunciaron sobre el derecho de los afectados a obtener concesiones.

“El Estado no puede señalar como culpables a las víctimas”, recoge el escrito, que acusa a la Administración de permitir el deterioro del dominio público a pesar de disponer de abundante información sobre las causas reales de la erosión.

Un movimiento que gana apoyos

Los vecinos de Guardamar forman parte de Somos Mediterrania, un movimiento cívico en el que ya participan más de 50 asociaciones de toda España que reclaman una reforma urgente de la Ley de Costas. Además, cuentan con mociones de apoyo de ayuntamientos y con el respaldo del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi CV), que advierte del impacto que tendría la demolición sobre personas mayores o con movilidad reducida.

En su misiva, los vecinos solicitan a la ministra Sara Aagesen y al secretario de Estado Hugo Morán una reunión inmediata para exponer su caso y frenar unas demoliciones que califican de “alarma social”. Piden soluciones “integrales e inclusivas” que compatibilicen la protección ambiental con la continuidad de las comunidades humanas que llevan generaciones viviendo junto al mar.