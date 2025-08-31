Detenido en Barcelona un prófugo de la justicia italiana buscado por tráfico de drogas y armas

El arrestado en la capital catalana residía en Alicante junto a su núcleo familiar más estrecho

AlicanteEra uno de los fugitivos más peligrosos de Italia y habitualmente vivía en la provincia de Alicante con una identidad falsa. La Guardia Civil lo ha detenido este mes de agosto, aunque en territorio catalán.

En la región alicantina, donde también fue arrestado un prófugo de Francia, el hombre residía junto a su núcleo familiar más estrecho, según ha precisado el Instituto Armado en un comunicado.

Las autoridades italianas lo buscaban desde 2023 e incluso emitieron una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) en diciembre del año pasado para su localización fuera del país.

Consiguieron ubicarlo en nuestra península. De ahí que los Carabinieri establecieran contacto con España para unir fuerzas e investigar conjuntamente con el objetivo de dar con el paradero del prófugo.

Líder de una mafia de tráfico de drogas y armas

Tras varios meses de pesquisas e intercambio bilateral de información, los investigadores del Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa la Guardia Civil lograron ubicar al huido.

Después, se realizaron acciones para estudiar su entorno cercano y los trabajos dieron sus frutos al averiguar que frecuentaba Barcelona capital, ciudad a la que iba por asuntos cotidianos y de su vida personal.

Allí precisamente fue arrestado, en uno de los operativos montados. Con varias causas penales pendientes, está acusado de ser líder de un grupo criminal mafioso dedicado al tráfico de drogas a gran escala, armas y explosivos, además de extorsión.

En el momento de la detención los agentes hallaron entre sus efectos las identidades falsas de las que se valía para evadir el control policial junto a bastante dinero en efectivo, relojes de alta gama y piezas de oro.

También encontraron varios teléfonos móviles y tarjetas de telefonía que facilitaban sus comunicaciones, tanto en España como en Italia. El individuo será entregado a las autoridades italianas para su enjuiciamiento.