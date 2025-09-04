Clara Marzá Europa Press 04 SEP 2025 - 20:53h.

Decretan el nivel uno de alerta en el incendio de vegetación en Oliva, Valencia

Las impresionantes imágenes desde el aire de Greenpeace sobre las zonas quemadas por los incendios

Compartir







El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) por un incendio de vegetación en Oliva (Valencia). El fuego ya está perimetrado, pero preocupa una residencia de ancianos.

Esa residencia ha sido el punto de mayor preocupación a lo largo de la tarde ya que se encuentra justo en la falda de esa montaña de la Creu. Se ha preparado tanto a residentes como a trabajadores para una posible evacuación, aunque finalmente no ha sido necesaria.

Sí se ha desalojado a los vecinos de esa zona por la proximidad con las llamas, pero ya han podido volver a sus casas.

El nivel 1 de alerta del PEIF se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios. El fuego se ha declarado este jueves y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha recibido el aviso sobre las 15.55 horas, según han detallado.

Seis medios aéreos están trabajando en el incendio

Para la extinción del incendio se han movilizado seis medios aéreos, una autobomba y dos unidades de Bombers Forestals --una de ellas helitransportada-- y un capataz forestal. Por parte del Consorcio, se ha desplazado una dotación de Oliva, una de Gandia con sargento, coordinador forestal y oficial.