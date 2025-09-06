Pablo siempre tuvo claro que si encontraba a la mujer adecuada le pediría matrimonio en las islas Lofoten de Noruega

Desde turistas espontáneos, hasta caídas al agua: las pedidas de matrimonio fallidas que arrasan en la Red

Pablo Fernández, un joven fotógrafo de Castellón, lo tenía claro desde hace años: "Cuando conocí hace años este lugar me prometí que si encontraba a la persona indicada viajaría hasta aquí para proponerle que pasara el resto de la vida conmigo".

Ese lugar tan especial, son las espectaculares Islas Lofoten, situadas por encima del Círculo Polar Ártico.

Sin que su novia Bianca lo supiera, viajaron a Noruega y se desplazaron hasta este archipiélago. Ella no sospechaba nada. Lo que iba a ser otro de los viajes que realizan a los lugares más paradisiacos del mundo, jamás lo van a olvidar.

Cargados con sus mochilas y sus cámaras, con las que Pablo graba y fotografía cada aventura que comparte en su perfil de Instagram con más de 75.000 seguidores, subieron a una de las montañas más alta de las islas. Ya en el pico, Pablo colocó una de sus cámaras enfocándoles y puso a volar su dron para grabar la escena. Con un fondo idílico, de la isla y el mar de Noruega, Pablo hincó la rodilla y le pidió matrimonio a Bianca entregándole una anillo de compromiso. Como se ve en las imágenes, la joven se echa las manos a la cara sorprendida y emocionada le dice que sí con la cabeza. Después de un largo abrazo, Bianca no puede evitar saltar y levantar el brazo de alegría.

La publicación se ha viralizado en redes sociales y cuenta con miles de likes y comentarios en los que se felicita a la pareja y a Pablo por la romántica pedida de mano.