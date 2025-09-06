Logo de InformativosInformativos
Valencia
Bodas

Pedida de mano viral: un joven de Castellón le pide matrimonio a su novia en el pico de una montaña en el Círculo Polar Ártico

Foto pedida mano
Pablo le pide la mano a su novia Bianca en las Islas Lofoten@pabloferndzz
Compartir

Pablo Fernández, un joven fotógrafo de Castellón, lo tenía claro desde hace años: "Cuando conocí hace años este lugar me prometí que si encontraba a la persona indicada viajaría hasta aquí para proponerle que pasara el resto de la vida conmigo".

Ese lugar tan especial, son las espectaculares Islas Lofoten, situadas por encima del Círculo Polar Ártico.

Sin que su novia Bianca lo supiera, viajaron a Noruega y se desplazaron hasta este archipiélago. Ella no sospechaba nada. Lo que iba a ser otro de los viajes que realizan a los lugares más paradisiacos del mundo, jamás lo van a olvidar.

PUEDE INTERESARTE

Cargados con sus mochilas y sus cámaras, con las que Pablo graba y fotografía cada aventura que comparte en su perfil de Instagram con más de 75.000 seguidores, subieron a una de las montañas más alta de las islas. Ya en el pico, Pablo colocó una de sus cámaras enfocándoles y puso a volar su dron para grabar la escena. Con un fondo idílico, de la isla y el mar de Noruega, Pablo hincó la rodilla y le pidió matrimonio a Bianca entregándole una anillo de compromiso. Como se ve en las imágenes, la joven se echa las manos a la cara sorprendida y emocionada le dice que sí con la cabeza. Después de un largo abrazo, Bianca no puede evitar saltar y levantar el brazo de alegría.

PUEDE INTERESARTE

La publicación se ha viralizado en redes sociales y cuenta con miles de likes y comentarios en los que se felicita a la pareja y a Pablo por la romántica pedida de mano.

Temas