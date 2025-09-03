Europa Press Valencia, 03 SEP 2025 - 09:45h.

El recinto multiusos financiado integramente por el empresario Juan Roig espera congregar a un millón de personas durante su primer 'curso'

Un impacto económico de 150 millones anuales para la ciudad, un millón de asistentes durante el primer año y un total de 400 millones de inversión, financiados íntegramente por el empresario Juan Roig.

Estos son algunos de los datos más llamativos del nuevo Roig Arena de València, que esta semana empieza su andadura "con una gran acogida de público", el reto de lograr la sostenibilidad económica y el objetivo de satisfacer las expectativas creadas.

Así lo ha puesto en valor su director general, Víctor Sendra, durante una rueda de prensa en la que ha enfatizado que València "cuenta desde hoy con un recinto que aspira a estar en la élite de los 'indoor' en el mundo". Cuando se le ha preguntado si se puede decir que este será el mejor arena de Europa, ha aseverado: "Tenemos el arena que queremos".

Tras la etapa constructiva, que se ha prolongado durante cinco años y en la que han participado 5.000 trabajadores, se pasa ahora a una "nueva fase, la operativa, con un claro reto ser capaces de cubrir las expectativas y tener una gestión sostenible económicamente, es decir, que los ingresos sean mayores que los gastos".

"Esto es una maratón y tenemos que hacerlo sostenible", ha insistido Sendra, quien ha enumerado "tres patas" del modelo de negocio: el alquiler del espacio por parte de los promotores, los patrocinadores --como Grupo Pamesa, Heineken, CaixaBank, Iberdrola o Coca-cola-- y la oferta de restauración, abierta desde este lunes.

Así, ha subrayado que no se trata solo de un recinto multiusos, sino de un "proyecto de ciudad", que apuesta por mejorar las dotaciones del distrito de Quatre Carreres y de la ciudad con la construcción del Colegio Público Les Arts (en funcionamiento, con un coste de 8 millones de euros); un parking público (abierto hace un año, 20 millones de euros) y la urbanización y ajardinamiento de más de 40.000 metros cuadrados, donde se enclava el Parque de la Afición del Valencia Basket (7 millones de euros).

En este sentido, este responsable ha remarcado el "esfuerzo que está haciendo Juan Roig por la sociedad". "Este proyecto surgió de algo que solo él podía ver y una vez más ha demostrado con hechos lo que hace por la sociedad", ha apostillado Sendra, que ha asegurado hablar en nombre del empresario para decir que se siente "muy orgulloso" de cada euro invertido.

Sobre el aumento hasta los 400 millones del presupuesto inicial previsto, el director general lo ha atribuido a la potenciación de varios elementos de lo que ha denominado "un proyecto vivo", entre los que ha citado la insonorizacón del recinto --"que podamos tener dos conciertos en pararelo sin que salga ruido fuera es algo que merece la pena"--, la dotación de tecnología y los acabados del recinto "con el foco claro de dar la máxima calidad al usuario".

Buen ritmo de venta de eventos

En el plano musical y de entretenimiento, se ha mostrado muy contento del ritmo de venta de los 60 eventos en comercialización. En el día de apertura de puertas, el Roig Arena ya ha vendido el 75% de sus entradas de estas citas, con 14 'sold outs': 'Bravo, Nino' --el concierto que inaugurará el espacio oficialmente el sábado 6 de septiembre--; Camilo; Manuel Carrasco, dos conciertos de Joaquín Sabina; Los40 Music Awards; Anuel AA; The Waterboys; The Chicken; La M.O.D.A.; Delaossa; Fito & Fitipaldis; Hans Zimmer y Dani Martín.

"Los datos confirman que València y la música venden. Adem�ás, las cerca de 600.000 personas que van a poder a disfrutar de la música en el Roig Arena van a impactar positivamente en la economía de la ciudad", ha augurado Víctor Sendra, que ha apuntado que más del 25% de las entradas se han vendido a personas de fuera de la provincia de Valencia.

Se estima que el Roig Arena impactará en más de 150 millones de euros en la economía valenciana hasta septiembre de 2026, una cifra que se focaliza en el público de fuera del 'cap i casal' que se desplazará a los eventos musicales y de entretenimiento y que no suma el turismo de negocios (eventos de empresa y congresos) y el generado por los partidos del Valencia Basket, que ha conseguido récord de abonados.

Igualmente, ha resaltado que se generará una media de 500 puestos de trabajo --la plantilla es de 100 personas y se sumarán profesionales temporales para llevar a cabo los distintos eventos--, sin contar el personal de los proveedores.

Preguntado por cuestiones de movilidad y seguridad, Víctor Sendra ha comentado que va a haber dos paradas de taxi fijas en la avenida Antonio Ferrandos y otra temporal en Hermanso Maristas los días de evento y que se ha trabajado "de la mano" del Ayuntamiento y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En resumen, el Roig Arena "viene a dinamizar la economía y a aportar un soplo necesario de entretenimiento y eventos", ha dicho Sendra, quien ha tenido un recuerdo, casi un año después, a la tragedia que supuso la dana. "Nosotros pusimos todo lo que pudimos. El Roig Arena vuelve a aportar esa alegría y es necesario que casi un año después levantemos todos la cabeza y vayamos juntos", ha finalizado.